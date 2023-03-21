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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerini nasıl kurtardığı ortaya çıktı

Oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz çıktığı ve boşanacakları iddia edilmişti. Çiftin evliliklerindeki sorunları terapiye giderek çözdükleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:30
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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddia edilmişti! Evliliklerini nasıl kurtardıkları ortaya çıktı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerini nasıl kurtardığı ortaya çıktı
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Oyuncu Ceyda Düvenci, 3. evliliğini 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile yapmıştı. Magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinde kriz çıktı. Herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değdi.

PROFESYONEL YARDIM ALDILAR

Ünlü çiftin boşanacakları iddia edildi. Ancak ikili kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başardı. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü çift, evliliklerindeki bu kötü dönemi profesyonel yardım alarak atlatmış.

ÇİFT TERAPİSİNE GİTTİLER

Evliliklerini kurtarabilmek için Suadiye'deki bir kliniğe, çift terapisine gitmişler. Bu arada evliliklerini kurtarsalar da, terapiye gitmeye devam ediyorlarmış. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerini kurtarmak için gösterdikleri çaba takdir topladı.
 

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