Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yeniden boşanma haberleri çıktı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçen aylarda boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. 6 aydır “Maviye Sürgün” adlı dizinin çekimleri nedeniyle Selimiye’de bulunan Bülent Şakrak mutlu aile pozu yayınlayarak iddiaya son noktayı koymuştu.

Aradan 4 ay geçti. Aynı iddialar tekrar gündeme geldi. Her iki haber de Ceyda Düvenci’nin yaptığı duygusal paylaşımlardan dolayı gündeme gelmişti. Ceyda Düvenci aynı konu bir kez daha gündeme gelince sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu bu vesileyle pazar günü kutlayacağı doğum günü kapsamında da tıpkı kendi kızı gibi Serebral Palsi hastalığı olan çocuklar için bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

Ceyda Düvenci açıklamasında şunları söyledi:

“Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Bugün yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydı. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor.

Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok… Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil… Ağzıma bile almak istemediğim durumlar… Tabii ki evliliğin içinde anlaşamadığımız günler olur, anlaştıkça daha da güçlenirsiniz ama şöyle durum var. Bülent Selimiye’de 6 aydır dizi çekiyor. Haftada bir gün zor zar zor geliyor, çok yorgun oluyor… Çok yoğun bir projenin içinde 6 aydır ve o yüzden bizi çok göremiyorsunuz birlikte açıkçası ama aslında gören de görüyor…”

Paylaştığı “Misafirhane” şiirini çok sevdiği için yayınladığını ifade eden Düvenci “Misafirhane şiiri benim en sevdiğim şiir… Gerçekten hayatımın şiiri… Tamamen duygularla alakalı bir şey artık… Başta gülüyorduk ‘Ne gerek var bunlara cevap vermenin, bir sürü sıkıntı stresi var” deyip… Bugün de bunu kendi kendime yapıyorum. Bülent gece sabaha kadar çalıştı ve şu an uyuyor Selimiye’de… Ben duramadım bunu söylemek istedim. Mutluluklarla mutlu olalım ne olursunuz? Mutsuzluk hikayeleri yazmayalım” diye konuştu.

