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  • Hocadan deprem tavsiyesi: Bunu yazıp evine asanın evi yıkılmaz. Durdurun bu cahil adamları

Hocadan deprem tavsiyesi: Bunu yazıp evine asanın evi yıkılmaz. Durdurun bu cahil adamları

Sosyal medyada kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi "mülkünü sigortala" diyerek bilim dışı bir video çekti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:51
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Durdurun bu cahil adamları. Hocadan deprem tavsiyesi: Bunu yazıp evine asanın evi yıkılmaz

Hocadan deprem tavsiyesi: Bunu yazıp evine asanın evi yıkılmaz. Durdurun bu cahil adamları
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Sosyal medya hocalarına bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişken, kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi, akıl dışı tavsiyelerde bulundu.

Sosyal medyada yayınladığı bir videoda, "Mülkünü sigortala" diyen şahıs, şu ifadeleri kullandı:

"Her kim Maliken mülki yazıp dairesinin giriş kapısına asarsa depremlerde, zelzelelerde onun evi, dükkanı, dairesi yıkılmaz kardeşim"

Bahsettiği bir duayı evine asan kişilerin evlerinin yıkılmayacağını öne süren 'hocanın' açıklamaları binlerce kişi tarafından izlendi.

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