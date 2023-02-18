Hocadan deprem tavsiyesi: Bunu yazıp evine asanın evi yıkılmaz. Durdurun bu cahil adamları

Sosyal medya hocalarına bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişken, kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi, akıl dışı tavsiyelerde bulundu.

Sosyal medyada yayınladığı bir videoda, "Mülkünü sigortala" diyen şahıs, şu ifadeleri kullandı:

"Her kim Maliken mülki yazıp dairesinin giriş kapısına asarsa depremlerde, zelzelelerde onun evi, dükkanı, dairesi yıkılmaz kardeşim"

Bahsettiği bir duayı evine asan kişilerin evlerinin yıkılmayacağını öne süren 'hocanın' açıklamaları binlerce kişi tarafından izlendi.