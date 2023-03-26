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Güneş çarpmasını nasıl engelleriz

Dr. Fevzi Özgönül güneşten korunmanın yolarını anlattı güneş çarpmasına maruz kalmamak için önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:56
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Güneş çarpması nasıl engellenir

Güneş çarpmasını nasıl engelleriz
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Dr. Fevzi Özgönül, “Uzun ve soğuk geçen bir kışın ardından bunaltıcı ve kavurucu sıcaklar kapımıza geldi dayandı. Sıcak havalardaki en büyük sorunumuz susuzluktur. Vücudumuzun büyük bir çoğunluğu sudan oluşur. Bu oran kişiden kişiye, yaşına, vücut yapısına ve erkek-kadın olmasına göre değişiklik gösterse de oran yaklaşık erkeklerde yüzde 55-65, kadınlarda ise yüzde 50-60 aralığındadır. Vücuttaki su kayıpları çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Su kaybına tıpta dehidratasyon denir” diye konuştu.

Su içmeyi engelleyen davranışların başında çay-kahvenin çok içmek olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, “Çok çay kahve içiyorsak kendimizce bir kural koyup her içtiğimiz bir çay ya da kahveden sonra bir bardak su içmeden ikinci çayı veya kahveyi içmememiz gerekir. Çok misafir ağırlamak, misafire su ikram etmek sanki ona hakaret etmek gibi algılandığından su isteyen misafire bile zorla çay veya kahve içirmek. Çayımız veya kahvemizin yanına kendimiz için ev misafirimiz için bir bardak da su getirelim ve çaydan bir yudum aldıktan sonra su içmeye devam ederek sohbete katılalım” şeklinde konuştu.

“SUYUN NATÜREL TADINI UNUTMAMAK GEREK”

Dr. Fevzi Özgönül, “Suya limon damlatarak, tarçın koyup veya içerisine kokulu bir bitki atıp tadını değiştirerek içmeye çalışmak, suyun naturel tadını unutmak, yemek esnasında su içmenin yanlış olduğuna inanmak. Yemek esnasında eğer sıvı tüketmek istiyorsak suyu da tercih etmeye çalışalım. Böylece yemeklerden daha fazla tat ve lezzet alabiliriz. Zayıflamak adına yemekten önce aç karnına 2 bardak su içmeye çalışıp sudan nefret eder hale gelmek. Kesinlikle aç karına yemeğin hemen öncesinde su içmeyelim yemek esnasında içilebilir. Hatta çorba gibi sıvı yiyecekleri bile yemeğin üzerine içelim. Çok fazla meyve yemek. Meyvelerde bol miktarda sıvı olduğu için gizli olarak su içme isteğimizi azaltabilirler” dedi.

Lüzumundan çok su içmeye çalışmanın, bir süre sonra su içme isteğini azaltacağını ifade eden Dr. Özgönül, “Vücudumuz su istemiyorsa biz 3 litre su içsek bile ona iyilik yapmayız. Sadece zorladığımız için onun su isteğini köreltiriz. Genelde günde en az 2.5-3 litre su içmemiz gerektiği söylenir. Çok doğru bir beyandır fakat eğer su içme isteğimiz yoksa nedenlerini ortadan kaldırmadan ve susama duygumuzu kazanmadan su içmeye çalışmak yanlıştır. Zira bu sadece su içmekten nefret eder hale getirir” diye konuştu.

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