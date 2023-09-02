Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir. Uzmanından uyarılarını açıkladı

Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabileceğinin açıklayan güzellik uzmanı Yaren Şık uyarılarını sıraladı.

Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir. Uzmanından uyarılarını açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Güneş ışınlarının ciltte kırışıklığa, lekelenmesine ve yaşlanmaya neden olduğunu belirten güzellik uzmanı Yaren Şık, cilt bakımında ve güzelliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Son yılların en sıcak dönemlerinin yaşandığı bugünlerde güneş ışınlarının ciltte yaşlanmaya ve lekelenmeye neden olabildiğini ifade eden Şık, cilt güzelliğini korumak için önerilerde bulundu.

Gözenekleri tıkayacak yağlı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirten Şık şunları kaydetti:

“Güneş kreminizi, cilt tipinize uygun ve dikkatli bir şekilde seçiniz. Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir. Yaz aylarında cilt bakımı yapılırken çok soyma işlemi yapılmamalıdır. Çünkü bu tarz işlemler, cilt bakım işlemleri güneş nedeniyle ciltte lekele bırakabilir. Malum son yılların en sıcak dönemini yaşıyoruz. Sağlıklı bir cilt için güneş kreminizi ve cilt tipinize uygun nemlendiricilerinizi kullanmanızı öneririm”

CİLT YAŞLANMASI NASIL GECİKTİRİLİR?

Cilt yaşlanması genetik ve çevresel faktörlere bağlı ortaya çıkmaktadır. Zamanla birlikte her hücremiz, dokumuz, organımız yaşlanır. Yaşlanma etkilerinin çok daha rahat gözlendiği organımız ise cildimizdir. Kişiler yaşlandıkça, vücutlarındaki dokular da onlarla beraber yaşlanarak birtakım değişikliklere uğrar. Bu dokular arasında en dikkat çekeni ise ciltteki yaşlanmaya bağlı değişikliklerdir. Yaşlanmanın durdurulması veya yaşa bağlı gelişen cilt problemlerini tümden engellemek mümkün olmasa da; ortaya çıkan belirtilerin kontrol altına alınması imkan dahilindedir.

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