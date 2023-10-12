Mucize besin ortaya çıktı. Toprağın altında yetişiyor. Yaşlanmayı önlüyor

Editör: Ali Öncü

Uzmanlar, içerisinde bulunan vitamin ve mineraller açısından çok zengin olan yer elması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yer elmasıyla ilgili detaylar…

YER ELMASI NEDİR?

Yer elması, papatyagiller ailesinden, ayçiçeğigiller cinsinden, yenilebilir köksapları yumru durumunda olan bir bitki. Köksaplarının yemeği ve salatası yapılabildiği gibi meyve olarak da tüketilebilir. Turpa benzer bir dokusu ve tatlımsı bir tadı vardır.

YER ELMASININ FAYDALARI NELERDİR?

-Yüksek A ve B vitamini içerir.

-Afrodizyak etkisi bulunur.

-Sinir sistemini korur. Stresin etkilerini azaltır, sakinleştirir.

-Halsizlik ve yorgunluğu azaltır.

-Sindirim sistemini düzenler. Kabızlığa iyi gelir.

-İdrar söktürücüdür.

-Mide ağrılarını hafifletir.

-Bağışık sistemini güçlendirir.

-Romatizma ağrılarını hafifletir.

-Kansere karşı koruyucudur.

-Yaşlanma etkilerini yavaşlatır.

-Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

-Düşük kalorilidir. Zayıflamak isteyenlerin kilo vermelerini destekler.

-Nişasta içermez.

-Yer elması, şeker hastalığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kan şekerini dengeler.

YER ELMASI NASIL SOYULUR? NASIL YENİR?

Yer elmasının kalın kabuklu yapısı, sebze soymayı sevmeyenlerin gözünü korkutabilir. Tıpkı kereviz gibi zor soyulan yiyecekler sınıfına girer. Fakat keskin bir sebze soyma aletiyle ya da bıçakla kısa sürede soyabilirsiniz.

Yer elmasının kabuklarını soyduktan sonra nasıl tüketeceğinize karar vermeniz gerekir. Bu aşamada akıllara “Yer elması çiğ yenir mi?” ya da “Yer elması nasıl pişer?” soruları gelir.

Yer elması salatası veya yoğurtla yapılan bir yer elması mezesi içinde yer elmasını çiğ olarak yiyebilirsiniz. Bu noktada “Yer elması gaz yapar mı?” sorusu gündeme gelir. Bu konuda sağlık sorunlarınız varsa yer elmasını ve diğer benzer sebzeleri çiğ sebzeleri tüketmemenizi tavsiye ederiz.

Sert bir yapısı olmasına rağmen kereviz ya da patatesten çok farklı bir pişirme süresi olmayan yer elması yemeği yapılan bir sebzedir. Çeşitli tarifleri uygulayarak yer elması çorbası, yer elması püresi gibi yemekler yapabilirsiniz.