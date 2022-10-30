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  • Güney Kore'deki cadılar bayramı izdihamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Ölü sayısı 150'yi aştı. Ulusal yas ilan edildi

Güney Kore'deki cadılar bayramı izdihamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Ölü sayısı 150'yi aştı. Ulusal yas ilan edildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda ölü sayısı 150’yi aştığı bildirildi. İzdihamdan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:08
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Güney Kore'deki cadılar bayramı izdihamında ölü sayısı 150'yi aştı. Ulusal yas ilan edildi

Güney Kore'deki cadılar bayramı izdihamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Ölü sayısı 150'yi aştı. Ulusal yas ilan edildi
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham yaşandı.

Yetkililer cumartesi gecesi 100 bin kadar insanın Cadılar Bayramı'nı kutlamak için meydanlara çıktığını ve bölgenin dar sokaklarının tıkandığını açıkladı.

151 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom, olayda 151 kişinin hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenlerden 19'nun yabancı uyruklu kişiler olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, "Çok sayıda can kaybımız var. Ölenlerin çoğu gece kulübünün yakınındaydı. Kurbanların çoğu yirmili yaşlarda" dedi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları, insanlar üst üste yığıldığını ve bu yığılmanın sonrasında kurbanların sayısının hızla arttığını dile getirdi.

Görgü tanıklarından alınan diğer bilgilere göre sağlık çalışanları, yaralılara müdahale edilmesi için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede ulusal yas ilan edildiğini ve hükümetin, yaralıların tıbbi bakımı ile ölenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını açıkladı. İtfaiye başkanı Choi Seong-beom ise ölenlerin 97'sinin kadın, 54'ünün erkek olduğunu söyledi.

 

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