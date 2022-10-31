Güney Kore'de kaç kişi öldü? Cadılar bayramında neler oldu?

Güney Kore’nin Seoul başkentinde Cadılar Bayramı pek çok yer kutlandı. Bu yerlerden biri de İtaweondu. İtaewon’da çıkan izdihamda 153 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore’de ulusal yas ilan edildi.

Güney Kore İtaewon’da çıkan izdihamda ölenlerden 22 kişinin yabancı uyruklu olduğu söyleniyor. Buna karşı izdihamın nedenine ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmazken, İtaewon’un dar sokaklarında görünen bir ünlünün peşinden insanları sürükleyerek izdihama sebep olduğu konuşuluyor.

Türkiye'nin Seoul Büyükelçiliği, izdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşının bulunmadığını açıkladı.

GÜNEY KORE’DE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Güney Kore’nin başkenti Seoul’de çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin çoğunluklu 20’li yaşlarında gençlerden oluştuğu, 97’sinin kadın 54’ünün de erkek olduğu bildirildi.

Faciaya dönüşen Cadılar Bayramı kutlamalarında ölenlerin ezilme kaynaklı kalp krizi geçirdiği ve boğulma neden olduğu duyuruldu.

Güney Kore’de Cadılar Bayramında yaşanan izdihamın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-Yeol yardımcılarıyla acil toplantı yaparak ulusal yas ilan etti.

GÜNEY KORE İTAEWON’DA İZDİHAM NASIL YAŞANDI?

Güney Koreli yetkililer Cadılar Bayramında yaşanan izdihamın İtaewon’un dar sokakların birinde arka tarafta olanların ön taraftakileri itmesi sonucu yaşandığı belirtildi. Devamında ise Güney Kore İtaewon’da gerçekleşen Cadılar Bayramında 153 kişi can verdi.

İZDİHAMIN SEBEBİ ÜNLÜ KİŞİ Mİ?

Güney Kore yerel medyasında da, bölgedeki eğlence mekanına ünlü bir ismin gelmesi sonucu kalabalığın o yöne doğru akın ettiği ve dar sokakta izdihama neden olduğu belirtildi.

ÜNLÜ ŞARKICI LEE Jİ HAN HAYATINI KAYBETTİ

24 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji Han, Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda ezilerek hayatını kaybetti. Produce 101'in 2. sezonunda ünü yakalan Ji Han da o kalabalıktaki isimlerden biriydi.

Lee Ji Han'ın ölüm haberini ilk olarak 'Produce 101' dizisindeki rol arkadaşları duyurdu. Han'ın menajerlik şirketi 935 Entertainment'tan yapılan açıklamada Ji Han'ın 29 Ekim'de Itaewon'daki olayda hayatını kaybettiği doğrulandı.