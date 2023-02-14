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Güney Koreli ünlü isimlerden 25 milyonluk yardım geldi

Güney Koreli ünlü isimler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından yardım seferberliğine başladı. İsimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla 25 milyon TL bağışladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:27
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Güney Koreli ünlü isimlerden ve müzik şirketlerinden Türkiye'ye yardım geldi

Güney Koreli ünlü isimlerden 25 milyonluk yardım geldi
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Deprem felaketinde çok sayıda binanın yıkılmasıyla binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin ardından uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çağrıya sessiz kalmayan Güney Koreli ünlü isimler, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için bağış yaptı.

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDULAR

Güney Koreli ünlü isimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla yüklü miktarda deprem bağışında bulundu. Güney Kore'nin en ünlü isimleri arasında yer alan oyuncuların yanı sıra müzik şirketleri de nakdi yardım konusunda sessiz kalmadı.

İŞTE BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜ İSİMLER

100 milyon Won (1.486.497 TL)

100 milyon Won (1.486.497 TL)

100 milyon Won (1.486.497 TL)

50 milyon Won (743.248 TL)

30 milyon Won (445.949 TL)

30 milyon Won (445.949 TL)

30 milyon Won (445.949 TL)

10 milyon Won (148.654 TL)

10 milyon Won (148.654 TL)

200 milyon Won (2.973.082 TL)

500 milyon Won (7.432.707 TL)

500 milyon Won (7.432.707 TL)

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