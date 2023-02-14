Güney Koreli ünlü isimlerden 25 milyonluk yardım geldi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Deprem felaketinde çok sayıda binanın yıkılmasıyla binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin ardından uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çağrıya sessiz kalmayan Güney Koreli ünlü isimler, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için bağış yaptı.

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDULAR

Güney Koreli ünlü isimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla yüklü miktarda deprem bağışında bulundu. Güney Kore'nin en ünlü isimleri arasında yer alan oyuncuların yanı sıra müzik şirketleri de nakdi yardım konusunda sessiz kalmadı.

İŞTE BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜ İSİMLER

Suzy-Oyuncu

100 milyon Won (1.486.497 TL)

Han Ji Min-Oyuncu

100 milyon Won (1.486.497 TL)

Park Seo Joon-Oyuncu

100 milyon Won (1.486.497 TL)

Shin Min Ah-Oyuncu

50 milyon Won (743.248 TL)

Kim Go Eun-Oyuncu

30 milyon Won (445.949 TL)

Park Bo Young-Oyuncu

30 milyon Won (445.949 TL)

Yoo In Na-Oyuncu

30 milyon Won (445.949 TL)

Kim Yeon- koung-Milli Voleybolcu

10 milyon Won (148.654 TL)

Yim Si Wan-Oyuncu

10 milyon Won (148.654 TL)

SM-EğlenCe Şirketi

200 milyon Won (2.973.082 TL)

Hybe Müzik

500 milyon Won (7.432.707 TL)

JYP Müzik

500 milyon Won (7.432.707 TL)