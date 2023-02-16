16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • K-pop gruplarından Türkiye ve Suriyeli depremzedelere yardım

K-pop gruplarından Türkiye ve Suriyeli depremzedelere yardım

Güney Kore’nin ünlü K-pop gruplarından BTS, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için UNICEF Kore Komitesi'ne 1 milyon 500 bin TL, Hope Bridge Kore Afet Yardım Derneği'ne de 1 milyon 500 bin TL bağışta bulundu. TWICE grubu ise Save the Children’a (Çocukları Kurtarın Vakfı) 3 milyon TL bağışladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 21:45
Takip Et

Güney Kora K-pop gruplarından Türkiye ve Suriyeli depremzedelere yardım.

K-pop gruplarından Türkiye ve Suriyeli depremzedelere yardım
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre iller ile Suriye’de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Güney Kore’de Türkiye’deki ve Suriye’deki depremzedeler için devam eden yardım kampanyalarına ünlüler de katıldı.

 

Ülkenin önde gelen pop müzik gruplarından BTS'in üyesi Jimin ve J-Hope, iki ülkedeki çocuklara yönelik acil yardım kampanyasında kullanılmak üzere UNICEF Kore Komitesine 100 milyon won (1 milyon 500 bin TL) bağışta bulundu. Komiteden yapılan açıklamada, bağışların özellikle depremden etkilenen çocukların beslenmesi, içme suyu, hijyeni ve korunması için kullanılacağı ifade edildi.

Ünlü müzik grubu BTS ayrıca Hope Bridge Kore Afet Yardım Derneği'ne de 100 milyon won (1 milyon 500 bin TL) bağışladı. Paranın tıbbi malzeme, yiyecek ve giyecek gibi yardım malzemelerinin yanı sıra afetin vurduğu bölgelerin yeniden inşası için kullanılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
3
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
5
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikram ettiler
6
﻿Depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikram ettiler
﻿Depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikram ettiler
﻿İmamoğlu duyurdu. İstanbul'un deprem eylem planı ne zaman açıklanacak
7
﻿İmamoğlu duyurdu. İstanbul'un deprem eylem planı ne zaman açıklanacak
﻿İmamoğlu duyurdu. İstanbul'un deprem eylem planı ne zaman açıklanacak
﻿Fenerbahçe hazırlık maçı yapacak. İşte rakibi
﻿Fenerbahçe hazırlık maçı yapacak. İşte rakibi
﻿Fenerbahçe hazırlık maçı yapacak. İşte rakibi
﻿Dünya Bankası: COVID-19'un gençler üzerindeki etkisi 'kayıp nesil' riskini artırıyor
﻿Dünya Bankası: COVID-19'un gençler üzerindeki etkisi 'kayıp nesil' riskini artırıyor
﻿Dünya Bankası: COVID-19'un gençler üzerindeki etkisi 'kayıp nesil' riskini artırıyor
﻿ABD’de depo yangını
﻿ABD’de depo yangını
﻿ABD’de depo yangını
﻿Kızılay deprem bölgesine Mobil Sağlık araçları gönderiyor   
﻿Kızılay deprem bölgesine Mobil Sağlık araçları gönderiyor   
﻿Kızılay deprem bölgesine Mobil Sağlık araçları gönderiyor   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.