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Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Tayvanlı ekip ülkelerine döndü   

Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Tayvan ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine döndü. Ekibi İstanbul Havalimanı'ndan Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ülkelerine uğurladı.  

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 21:27
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Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Tayvanlı ekip ülkelerine döndü   

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Tayvanlı ekip ülkelerine döndü   
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin 9. gününde çalışmalarını tamamlayan yabancı arama kurtarma ekipleri ülkelerine dönüyor.

Türkiye'nin acil durum çağrısı üzerine Adıyaman'a gelen 130 kişilik Tayvan arama-kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine döndü. Ekibi, Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ülkelerine uğurladı.  

"UMARIM TÜRK HÜKÜMETİ VE İNSANLARI BİR AN ÖNCE YARALARINI SARACAKTIR"

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Huang, "Öncelikle Türk arkadaşlarımıza ve Türk hükümetine taziyelerimi sunmak istiyorum. Deprem olduğunda ülkemiz ivedi olarak 2 milyon dolar Türk hükümetine bağışladığını duyurdu. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşları birçok bağışta bulundu. Şimdiye kadar yaklaşık 16-18 milyon dolar toplandı. Ve arama kurtarma ekibimiz 7 Şubat'ta depremin ikinci gününde buraya geldi. Toplamda 130 kişilik iki grup ve 5 arama kurtarma köpeği Adıyaman'a gitti. Adıyaman'a varan ilk ekip bizdik. Açıkçası durum çok kötüydü ve Türk arkadaşlarımızla ile iş birliği ile bunun üstesinden gelmeye çalıştık. Özellikle AFAD olmak üzere bakanlıklar, yerel yönetime teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan operasyonlarımızı gerçekleştiremezdik. Ekibimiz görevini yerine getirdi ve ayrılıyor ama biz buradayız, ayrılmıyoruz ve bizim hükümetimiz, Türk hükümetini ve insanlarını desteklemeye devam edecek. Umuyorum ki Türk hükümeti ve insanları bir an önce yaralarını saracaktır" dedi.  

Ayrıca Huang konuşmasını Türkçe, "Geçmiş olsun" diyerek tamamladı. (İHA)    

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