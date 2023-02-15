Yonca Lodi Yenikapı'daki yardım çalışmalarına katıldı! ''Yemek yemeye utanır olduk''

Ünlü isimler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı. Şarkıcı Yonca Lodi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenikapı etkinlik allanında yürüttüğü çalışmalara katılanlar arasındaydı.

Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde süren yardım çalışmalarına katılan Yonca Lodi, koliler hazırlayıp etiketledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yonca Lodi, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. 1 haftadır uyuyamıyorum. Çok ağladım, çok üzüldüm. İnanın Yemek yemeye, su içmeye, uyumaya utanır olduk. Herkese başsağlığı diliyorum.”

