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Yonca Lodi Yenikapı'daki yardım çalışmalarına katıldı! "Yemek yemeye utanır olduk"

Ünlü şarkıcı Yonca Lodi, Yenikapı'daki etkinlik alanında depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:57
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"Yemek yemeye utanır olduk" Yonca Lodi Yenikapı'daki yardım çalışmalarına katıldı

Yonca Lodi Yenikapı'daki yardım çalışmalarına katıldı! ''Yemek yemeye utanır olduk''
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Ünlü isimler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı. Şarkıcı Yonca Lodi de  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenikapı etkinlik allanında yürüttüğü çalışmalara katılanlar arasındaydı. 

Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde süren yardım çalışmalarına katılan Yonca Lodi, koliler hazırlayıp etiketledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yonca Lodi, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. 1 haftadır uyuyamıyorum. Çok ağladım, çok üzüldüm. İnanın Yemek yemeye, su içmeye, uyumaya utanır olduk. Herkese başsağlığı diliyorum.” 
 

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