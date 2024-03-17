Güneydoğu'nun 2 aylık hububat ihracatında artış

Kaynak: AA
Güneydoğu'nun 2 aylık hububat ihracatında artış
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk iki ayında ihracatı yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdıklarını söyledi.

Kadooğl’nun, yazılı açıklamasında, Güneydoğu'daki hububatçıların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 100 milyon dolar fazla satış yaptığını söyledi.
Bölgeye toplam hububat ihracatında Irak'ın payının yüzde 36'yı geçtiğini belirten Kadooğlu, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkelerinin en büyük 10 pazar içinde yer aldığını vurguladı.
Kadooğlu, yılın ilk iki ayındaki ihracatı yüzde 19,5 artırarak hububat ihracatını 560 milyon dolara ulaştırdıklarını, dünyada son 2 yıldaki buğday üretimi 1,5 milyar tonu aştığını belirtti. Kadooğlu, 2022'den beri devam eden bu bollukta, maddi imkanı olan ülkeler, depolarında yüksek miktarda stok yaptığını yeni hasat sezonu yaklaşırken bu alandaki rekabetin yoğunlaştığını, bunun da küresel fiyatlar üzerinde bir miktar baskı yarattığını söyledi.

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