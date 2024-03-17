Tesla’dan bazı araçlara zam açıklaması

Kaynak: Bloomberght
Tesla’dan bazı araçlara zam açıklaması
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD’de Model Y fiyatlarını 1 Nisan'da bin dolar artıracağını duyurdu.

Tesla’nın web sitesinde yapılan açıklamada, 1 Nisan'da ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artıracağını açıkladı.
Şirket 1 Mart'ta Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını sırasıyla bin dolar artırarak 43.990 dolar ve 48.990 dolara kadar yükseltmişti.
Diğer yandan şirket, arkadan çekişli ve uzun menzilli modeller için nisandaki artışın mart ayındaki artışın üstüne çıkıp çıkmayacağını açıkça söylemedi.
Tesla, Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürme kararı almıştı.
CEO Elon Musk, şubat ayında Tesla'nın X'te fiyatların Mart ayında artacağını söyleyen bir gönderisine yanıt vererek, "Bu, üretimin temel ikilemidir, fabrikaların verimlilik için sürekli üretime ihtiyacı vardır, ancak tüketici talebi mevsimseldir" ifadelerini kullandı.

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