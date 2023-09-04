Günlerce karalamaya çalıştığı milli takım Avrupa şampiyonu olunca Melih Gökçek başarıyı Erdoğan’a bağladı

Mansur Yavaş’ın “Kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan eski başkan" dediği Melih Gökçek, Ebrar Karakurt üzerinden günlerce karalama ve itibarsızlaştırma çabası yapmaya çalıştı A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarısını Erdoğan’a bağladı.

Günlerce karalamaya çalıştığı milli takım Avrupa şampiyonu olunca Melih Gökçek başarıyı Erdoğan’a bağladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Çok sayıda isimden filenin Sultanları'na tebrik mesajı gelirken Mansur Yavaş’ın “Kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan eski başkan" dediği Melih Gökçek, Ebrar Karakurt üzerinden günlerce karalama ve itibarsızlaştırma çabası yapmaya çalıştı A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarısını Erdoğan’a bağladı

Gökçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TEŞEKKÜRLER SAYIN CUMHURBAŞKANIM...

Artık Karatede, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Artık Boksta, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Artık Güreşte, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak

Artık Okçulukta, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Artık Valeybolda, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Bir çok spor dalında Dünya Şampiyonu olabiliyor ve derecelere girebiliyorsak, bu sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği değer sayesindedir.

Çünkü dünya çapında spor tesisleri kuruyor ve sporculara her türlü imkan sağlanıyor..

KİMSE TWEETLERİNİN ARKASINA BAŞKALARINI KOYUP SAÇMALAMASIN.

BAŞARININ ARKASINDA Kİ SIR % 100 ERDOĞANDIR…”

ekran-goruntusu-2023-09-04-210757.jpg

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ekonomik istikrar dikiş tutmayacak Yazarlar
Ekonomik istikrar dikiş tutmayacak
Pazar akşamının mutluluğu içimden geldiği gibi aktı gitti Yazarlar
Pazar akşamının mutluluğu içimden geldiği gibi aktı gitti
Tarihle oynama oyunları Yazarlar
Tarihle oynama oyunları
Eleştirenlerin hepsi çatlasın, patlasın Yazarlar
Eleştirenlerin hepsi çatlasın, patlasın
Kışkırtmanın son noktasına dikkat!.. Yazarlar
Kışkırtmanın son noktasına dikkat!..
Çete ve mafyayla mücadelenin yolu Yazarlar
Çete ve mafyayla mücadelenin yolu
Sosyal Medya ve Öğrenilmiş Çaresizlik Yazarlar
Sosyal Medya ve Öğrenilmiş Çaresizlik