Günlerce karalamaya çalıştığı milli takım Avrupa şampiyonu olunca Melih Gökçek başarıyı Erdoğan’a bağladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Çok sayıda isimden filenin Sultanları'na tebrik mesajı gelirken Mansur Yavaş’ın “Kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan eski başkan" dediği Melih Gökçek, Ebrar Karakurt üzerinden günlerce karalama ve itibarsızlaştırma çabası yapmaya çalıştı A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarısını Erdoğan’a bağladı

Gökçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TEŞEKKÜRLER SAYIN CUMHURBAŞKANIM...

Artık Karatede, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Artık Boksta, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Artık Güreşte, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak

Artık Okçulukta, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Artık Valeybolda, Dünya Şampiyonu olabiliyorsak,

Bir çok spor dalında Dünya Şampiyonu olabiliyor ve derecelere girebiliyorsak, bu sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği değer sayesindedir.

Çünkü dünya çapında spor tesisleri kuruyor ve sporculara her türlü imkan sağlanıyor..

KİMSE TWEETLERİNİN ARKASINA BAŞKALARINI KOYUP SAÇMALAMASIN.

BAŞARININ ARKASINDA Kİ SIR % 100 ERDOĞANDIR…”