Fatih Altaylı Ebubekir Sofuoğlu için AKP’lilerin ne dediğini açıkladı

Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek altın madalya kazanan milli voleybolcuların başarısı büyük sevinç yarattı. Ancak bazı gerici çevreler özellikle Ebrar Karakurt’un cinsel yönelimi nedeniyle milli başarıyı gölgelemeye çalıştı.

Kadın milli voleybolcuların tarihi başarısına yönelik skandal paylaşım yapanlardan biri de Ebubekir Sofuoğlu oldu. Sofuoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef alarak “Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması önemliydi? Lezbiyenlik ahlaklılık mıdır? Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum. Lezbiyenlik şampiyonlukla meşrulaşacaksa, dünya çapında başarılı bir hekim de organ mafyası ile çalışabilir öyle mi?” demişti.

Sofuoğlu’nun yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Sofuoğlu daha önce de üniversitelerin ‘fuhuş yuvası’ olduğunu iddia etmişti.

ALTAYLI, AKP’LİLERİN SOFUOĞLU İÇİN NE DEDİĞİNİ AÇILADI

Gazeteci Fatih Altaylı, skandal sözlerle gündeme gelen Sofuoğlu ile ilgili AKP’lilerin ne dediğini açıkladı. Altaylı, Youtube kanalında paylaştığı videoda AKP’li bir isme Sofuoğlu ile ilgili ne düşündüklerini sorduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçen gün AK Parti’ye oldukça yakın bir entelektüel arkadaşımızın yanında bunun bahsi açıldı. Dedim ki ‘Niye buna tepki göstermiyorsunuz?’ Biz tepki göstersek ‘Bunlar zaten laikçi, Kemalist, 28 Şubatçı falan diyecekler’. Dedi ki ‘Deli o’. Deli de her tarafta adı geçiyor. Sen biliyorsun da ben bilmiyorum ya da sokaktaki vatandaş bilmiyor. Siz deli deyip geçin; ne güzel. Deli deli kulakları küpeli. Ama her yerde. Sonra diyorlar ki ‘Hoca efendi böyle diyor’. Ne hoca efendisi ya! Ak Partilinin kendisi söylüyor. Deli diyor.”