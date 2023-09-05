Ebrar Karakurt kız çocuklarının eğitimi için bir voleybol akademisi kurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un, yoksul mahallelerdeki okullarda kız voleybol takımları oluşturan bir akademinin sahibi olduğu ortaya çıktı.
Dezavantajlı bölgelerdeki kızlara voleybol eğitimi vermek ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamanın yanında akademide sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriliyor.
Bu projelerden ilki ise kullanılmış kıyafetlerin toplanması ve bu kıyafetlerden okullara voleybol filesi üretilmesi.
TROLLERİN HEDEFİNDEYDİ
Dünyanın en iyi voleybolcuları arasında yer alan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, iktidar trollerinin hedefindeydi.
Türkiye’nin milli gururu Ebrar’ı hedefe alan isimler arasında ilahiyatçı İhsan Şenocak, üniversiteler için “fuhuş yuvası” diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cübbeli Ahmet Hoca gibi isimler bulunuyor