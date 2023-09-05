Voleybolda nereden nereye geldik. Bu biraz da gülelim haberidir

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finaline namağlup gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Kıyasıya geçen karşılaşmada Filenin Sultanlarının performansı izleyenleri adeta mest etti.

“NEREDEN NEREYE”

Karşılaşma sonrası Binali Yıldırım’ın voleybol oynadığı anlara ilişkin görüntüler de tekrar gündem oldu.

Görüntüleri izleyenler “Voleybolda nereden nereye geldik” yorumu yaptı.

NE OLMUŞTU?

2014 yerel seçimlerimde AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret etmiş ve burada Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı ile voleybol oynamıştı.