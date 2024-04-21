Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Kaynak: AA
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 903 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 838 bin 997 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 808 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 781 megavatsaatle 07.00'de oldu.

Günlük bazda dün 834 bin 903 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 838 bin 997 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretimde, ilk sırada yüzde 21,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 payla rüzgar santralleri ve yüzde 14,3 payla ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 819 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 914 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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