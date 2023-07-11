Güntekin Onay beINSports'tan ayrılınca mülteci sorununu hatırladı: Bunları sınır dışı edin

Editör: Hamza Özalkuş

beInSports ekranlarına veda eden Güntekin Onay mülteci krizini hatırladı!

Güntekin Onay'ın, sosyal medya hesabından Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili paylaşımı gündem oldu.

Onay paylaşımında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç" ifadelerini kullandı.

Günetkin Onay yaptığı paylaşımın tamamında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin" dedi. Onay'ın bu paylaşımı 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.

Deneyimli spiker bir başka paylaşımında ise, "Suriyeli doktor, pilot , mühendis gelsin! Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONRASI TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yayıncı kuruluşta canlı yayında şampiyonluk yarışıyla ilgili yorumda bulunun Güntekin Onay, ”Futbolda da siyasette de kaybedenler hep aynı bahanelere sığınıyor! Yok hakemler, yok oylar çalındı...” ifadelerini kullanmıştı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Onay'ın açıklamasına tepki yağdı.

Sosyal medyada "Güntekin Onay AK Parti'ye yanladı" yorumları yapılmıştı.