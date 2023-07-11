Sınırdan kaçak geçenlere taşıma hizmeti. Sonunda bunu da gördük

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların merkezi haline getirdi.

Sosyal medya adeta sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak geçenlerin paylaştığı videolarla dolu. Sınırdan geçerken hangi güzergahların güvenli olduğunu, sınırdan nasıl geçtiklerini anlatan kaçakların bu görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep-Kilis bölgesinden çekilen görüntülerde, akın akın Türkiye’ye giren kaçakların, kendilerini almaya gelen araçlara koşarak bindiği anlar gündem oldu. "Sınıra daha fazla yaklaşmasının merak edilecek bir şey olmadığını" söyleyen insan kaçakçısının sözleri tepkilere neden oldu.

GAZETECİ FATİH ERGİN PAYLAŞTI

Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatih Ergin de o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, ''SINIRDAN GEÇEN KAÇAKLARA TAŞIMA HİZMETİ! Yer Gaziantep-Kilis bölgesi... Yeni kaçaklarımız sınırdan geçiyor ve kendilerini almaya gelen araca koşuyorlar! Videoda konuşan insan kaçakçısı araca, "Sınıra daha fazla yaklaşmasını merak edilecek bir şey olmadığını" söylüyor! REZALET!’’ ifadelerini kullandı.

BAKAN ''CUMHURİYET TARİHİ’NİN EN YOĞUN ÖNLEMLERİYLE SINIRLARIMIZ KORUNUYOR'' DEMİŞTİ

Sınır güvenliği konusunda geçtiğimiz ay gündeme gelen iddialarla ilgili konuşan Bakan Hulusi Akar ise iddiaları kabul etmeyerek, sınırların Cumhuriyet tarihindeki en yoğun önlemlerle korunduğunu, modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları ve sese duyarlı sensörler gibi birçok son teknoloji ekipmana sahip olan fiziki güvenlik sistemlerinin sınır güvenliği konusunda kullanıldığını belirtti.