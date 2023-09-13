Gupse Özay ile Barış Arduç kızlarını doktora götürdü. Tatil dönüşü soluğu doktorda aldılar

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına giren kızları Jan Asya’yı doktor kontrolüne götürdü.

Gupse Özay ile Barış Arduç kızlarını doktora götürdü. Tatil dönüşü soluğu doktorda aldılar

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yaz tatilinde bebekleriyle Çeşme’de görüntülenen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, İstanbul dönüşü doktor ziyareti yaptı.

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Bu arada ‘Deliha’, ‘Görümce’, ‘Eltilerin Savaşı’ gibi birbirinden ünlü filmlere imza adan komedyen Gupse Özay, yeni filminin anonsunu da verdi.

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Filminin adının ‘Lohusa’ olacağını açıklayan Özay, “Bir anne ve bir babanın ilk kırk günü” diye tanıttığı filmiyle yine komedi fırtınası estireceğinin de sinyallerini verdi.

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