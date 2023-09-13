Gupse Özay ile Barış Arduç kızlarını doktora götürdü. Tatil dönüşü soluğu doktorda aldılar

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yaz tatilinde bebekleriyle Çeşme’de görüntülenen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, İstanbul dönüşü doktor ziyareti yaptı.

Bu arada ‘Deliha’, ‘Görümce’, ‘Eltilerin Savaşı’ gibi birbirinden ünlü filmlere imza adan komedyen Gupse Özay, yeni filminin anonsunu da verdi.

Filminin adının ‘Lohusa’ olacağını açıklayan Özay, “Bir anne ve bir babanın ilk kırk günü” diye tanıttığı filmiyle yine komedi fırtınası estireceğinin de sinyallerini verdi.