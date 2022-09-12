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Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerine koydukları isim kafaları karıştırdı

İki yıl önce hayatlarını birleştiren Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Anne ve babalık heyecanı yaşayan çift kızlarının adını da açıkladı. Ancak verdikleri isim alışılmışın dışında olunca hayranları internette anlamını aramaya koyuldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 08:20
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:02
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Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerine koydukları isim dikkat çekti

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerine koydukları isim kafaları karıştırdı
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Geçtiğimiz yıllarda çekilen 'Deliha' filmi ile başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, Temmuz 2020'de nikah masasına oturmuştu. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan oyuncu çiftten müjdeli bir haber gelmişti. Çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ve kız bebek dünyaya getireceği ortaya çıkmıştı.

Özay hamileliği, "Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok..." sözleriyle sevenlerine duyurmuştu. Paylaşımın ardından Barış Arduç, muhabirlerin sorularına "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" cevabını vermişti.

Ünlü oyuncu Gupse Özay ise anne olmayı çok istediğini söylemişti. Bir süredir anne ve babalık heyecanı yaşayan çiftin bebekleri dünyaya geldi. Özay, kızının adını da açıkladı. Ünlü oyuncu bebeğine "Jan Asya" adını verdiklerini paylaştığı fotoğrafla açıkladı. Türkiye'de sık kullanılmayan 'Jan' isminin Çerkes dilinde olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Gupse Özay'da Çerkes asıllı

Jan'ın, TDK'daki açıklamasında ise "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen" anlamları yer alıyor

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