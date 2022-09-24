Gupse Özay kızını paylaştı. 15 gün önce anne olmuştu

2014 yılında Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.
Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında pandemi sebebiyle sakin bir evlilikle taçlandırdı.
Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, iki hafta önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Oyuncu çift, bebeklerine Jan Asya adını verdi.
"YOK CANIM NE KISKANÇLIĞI"
Şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gupse Özay'dan kızıyla ilk paylaşım geldi. Ünlü isim, kızı Jan Asya kucağındayken kendisine bakan sevimli dostunu paylaşıp, "Yok canım ne kıskançlığı" paylaşımında bulundu. Özay'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
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