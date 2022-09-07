9 aylık hamile Gupse Özay karnı burnunda pozlarını paylaştı

2014 yılında yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birliktelikleri hakkındaki soruları genellikle cevapsız bırakan ikili, ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme geldi.
Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında pandemi sebebiyle sakin bir evlilikle taçlandırdı.
Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen çiftten Özay'dan, doğum öncesi yeni pozlar geldi.
Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti.
Köpeğiyle birlikte poz veren Gupse Özay, bu kareyi, "Ablacılık..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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