İşte 20 yılda geldiğimiz hal. Gürcistan para birimi Lari TL'yi 7'ye katladı

Gürcistan'a iphone almaya gidenler sınır kapısında haber yapıldı. Gürcistan'a gidip de orada para bozduran bir sosyal medya kullanıcısı kendi haberini kendi yaptı. "Batum'dayım para bozduruyorum" diyen Gülserendenn adlı kullanıcı, döviz bürosunda 200 lira gösterdikten sonra paranın 150 liralık kısmını bozdurmak istedi. Bir zamanlar Türkiye'nin bir köyü gibi olan Gürcistan'ın para birimi Lari TL'yi 7'ye katlamıştı. Gülseren, 200 lirayı vezneye verdi, Sarp sınır kapısına dönmek için 150 liralık kısmını Lari'ye çevirmesi gerekiyordu. 150 lirayla sadece 21 lari alabildi. İşte bu durum TL'nin 20 yılda geldiği halin fotoğrafıydı.

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