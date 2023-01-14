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İşte 20 yılda geldiğimiz hal. Gürcistan para birimi Lari TL'yi 7'ye katladı

Sosyal Medyada Gülserendenn adlı bir kullanıcı, gittiği Gürcistan'da para bozdurdu o anları yayınladı. İşte TL'nin 20 yılda geldiği hali gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:48
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Gürcistan para birimi Lari TL'yi 7'ye katladı. İşte 20 yılda geldiğimiz hal

İşte 20 yılda geldiğimiz hal. Gürcistan para birimi Lari TL'yi 7'ye katladı
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Gürcistan'a iphone almaya gidenler sınır kapısında haber yapıldı. Gürcistan'a gidip de orada para bozduran bir sosyal medya kullanıcısı kendi haberini kendi yaptı. "Batum'dayım para bozduruyorum" diyen Gülserendenn adlı kullanıcı, döviz bürosunda 200 lira gösterdikten sonra paranın 150 liralık kısmını bozdurmak istedi. Bir zamanlar Türkiye'nin bir köyü gibi olan Gürcistan'ın para birimi Lari TL'yi 7'ye katlamıştı. Gülseren, 200 lirayı vezneye verdi, Sarp sınır kapısına dönmek için 150 liralık kısmını Lari'ye çevirmesi gerekiyordu. 150 lirayla sadece 21 lari alabildi. İşte bu durum TL'nin 20 yılda geldiği halin fotoğrafıydı.

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Tekin Ertürk
14.01.2023 10:55
Anketlerde akp yine birinci parti neden? akp ve mhp seçmeninin bu haberden bilgisi var mı? Diyelim ki, var oy tercihlerinde bir değişiklik olacak mı? Olmaz. Neden akp Müslüman da ondan. Nebe 33 34.  
 
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