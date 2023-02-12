Real Madrid'in yardım maçında Guti ile Roberto Carlos depremzedeler için sahaya çıkacak

Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor.

MAÇTA YER ALACAKLAR

Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

İspanyol As'ın haberine göre konuyla ilgili olarak Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.