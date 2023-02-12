Hatay'da delil karatmanın belgesi ortaya çıktı. Yıkılan binaların evrakların bulunduğu tek katlı bina için resmi yıkım kararı çıkmıştı

Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay’da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını söylediği bir paylaşımda bulundu.

Büyükgebiz, paylaşımında şunları söyledi:

“İÇERİDE YAPI LABORATUVAR TEST SONUÇLARI VAR”

“Burası bir devlet dairesi, buranın içinde Hatay, İskenderun ve çevresindeki okul, iş yeri ve konutların yapı laboratuvar test sonuçları var.

Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları yönetmeliğe kanuna uygun mu bunlar var. Buraya dair yıkım kararı alınmış, burada iki kepçe var ve girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Burayı yıkmaya başladılar, yavaş yavaş buraya gelecekler.

“BASINÇ DAYANIMI 25 OLMASI GEREKİRKEN 7 İKEN İZİN VERMİŞLER İZİN VERMİŞLER”

Biraz önce şube müdürü Murat Alkaya geldi, ‘burası yıkılacak, vali izin verdi yıkım kararı var’ dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. AFAD şu an burada, içinde doktor var, revir olmuş, neden? Yıkım kararı varmış, burada onlarca yüzlerce klasör var, hepsinde test laboratuvar sonuçları var. Zemin katın kolon basınç dayanımı 25 MPa olması gerekirken, 7 iken izin vermişler, karot almışlar. Burası rezalet, şimdi burası yıkılacak diyorlar."

“BUNLARIN HEPSİ BİR DELİL KARARTMAYA GİRER”

Paylaşımınlar ardından son durum hakkında bildi veren Av. Bügükgebiz, şunları aktardı:

“Son durum bu, meslektaşım Pınar Dursun haber verdi, Gözde İbiş sağ olsun Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey ile irtibat kurdurdu. Onlar şu an bakanlarla konuşuyor. Hatay Barosu Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar vermesi için baskı yapıyor. Biz buradaki kepçeyi durdurduk çünkü bunların hepsi bir delil karartmaya girer neredeyse ıslak imzalı resmi evraklar havada uçuşuyor.”

YIKIM KARARININ EVRAKI ORTAYA ÇIKTI

Tartışmaların odağındaki evrakların bulunduğu binanın yıkım kararıyla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Binanın yıkım kararının yer aldığı ıslak imzalı belge ortaya çıktı.

BAKANLIK YALANLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır hasar alan Hatay İl Müdürlüğü binasında "çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı" iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay İl Müdürlüğü binasının büyük bir bölümünün depremde hasar gördüğü ve yıkıldığı aktarıldı.

Ağır hasar alan binanın hemen yanında bulunan ek hizmet binasının bugün bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullanıldığının saptandığı belirtilen açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz, il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni il müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."