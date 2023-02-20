﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık

Osasuna Real Madird maçında ev sahibi ekibin taraftarlarının, saygı duruşu sırasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçı ve küfür içeren tezahüratlar yapması Ancelotti'yi adeta çıldırttı.

Yapılan saygısızlık, İspanya'da da gündem oldu.

ANCELOTTI İSYAN ETTi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda kendisine bu konu hakkında gelen soruya, "Bir dakikalık saygı duruşu sırasında olanlar, Vinicius'a olduğu kadar Türkiye ve Suriye'ye de saygısızlıktır!" dedi.

"HER ZAMANKİ GİBİYDİ"

İtalyan teknik adam, "Vinicius maçta ise her zamanki gibi muhteşemdi. Fiziksel nitelikleri olağanüstüydü ve maçın galibi oldu. Açılış golünün de asistini yaptı ve birkaç pozisyona girdi." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

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