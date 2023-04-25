Güvercinkökü bitkisi basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güvercinkökü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güvercinkökü bitkisi; boğaz ağrısı, burkulma ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

GÜVERCİNKÖKÜ BİTKİSİ NEDİR?

Jatrorrhiza palmata adlı bitkinin köküdür. İçeriğinde kolombin ve barberin denilen maddeler vardır. Tadı acıdır.

NASIL KULLANILIR?

1 bardak suya, 4-10 gr ufalanmış kök konur 5-10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir. Kökler toz haline getirilir, günde birkaç defa 0.5-1 gr hap halinde içilir.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı takdirde, mide ve bağırsaklara zarar verir.