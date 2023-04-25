Güvercinkökü bitkisi basura iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen güvercinkökü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güvercinkökü bitkisi basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güvercinkökü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güvercinkökü bitkisi; boğaz ağrısı, burkulma ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

GÜVERCİNKÖKÜ BİTKİSİ NEDİR?

Jatrorrhiza palmata adlı bitkinin köküdür. İçeriğinde kolombin ve barberin denilen maddeler vardır. Tadı acıdır.

NASIL KULLANILIR?

1 bardak suya, 4-10 gr ufalanmış kök konur 5-10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir. Kökler toz haline getirilir, günde birkaç defa 0.5-1 gr hap halinde içilir.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı takdirde, mide ve bağırsaklara zarar verir.

İlgili Haberler
Güvercinkökü bitkisi boğaz ağrısına iyi geliyor
Güvercinkökü bitkisi dizanteriye iyi geliyor
Güvercinkökü bitkisi ishale iyi geliyor
Güvercinkökü bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi Güncel
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular Spor
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz' Güncel
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi Sağlık
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor Magazin
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor Dünya
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı Dünya
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı