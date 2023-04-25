Güvercinkökü bitkisi boğaz ağrısına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güvercinkökü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güvercinkökü bitkisi; Boğaz ağrısı, burkulma ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, adından da anlaşılacağı üzere boğaz bölgesinde hissedilen yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen, boğaz içinde çizilme veya tahriş olma şeklinde hissedilen ve çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanan durumlara verilen genel addır.

GÜVERCİNKÖKÜ BİTKİSİ NEDİR?

Jatrorrhiza palmata adlı bitkinin köküdür. İçeriğinde kolombin ve barberin denilen maddeler vardır. Tadı acıdır.

NASIL KULLANILIR?

1 bardak suya, 4-10 gr ufalanmış kök konur 5-10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir. Kökler toz haline getirilir, günde birkaç defa 0.5-1 gr hap halinde içilir.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı takdirde, mide ve bağırsaklara zarar verir.