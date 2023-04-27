Güzelavrat otu kalp hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

Kalp hastalıklarına iyi gelen güzelavrat otunun faydaları dikkat çekti.

KALP HASTALIKLARI NELERDİR?

-Doğuştan gelen kalp hastalığı,

-Koroner arter hastalığı,

-Kalp ritminin bozukluğu ile ortaya çıkan kalp hastalıkları,

-Dilate kardiyomiyopati (Kalp karıncıklarının genişlemesi),

-Miyokard enfarktüsü (Kalbin kas tabakasının oksijensiz kalması olarak tanımlanabilir),

-Kalp yetmezliği

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yeti en 180 santimetre kadar boyunda, birkaç sene yaşayan nahoş kokulu bir bitkidir. Meyveleri kiraz gibi yuvarlak ve siyah renktedir. İçeriğinde Atropin vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir.

GÜZELAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Ele alınacak tarifi ile beraber güzel avrat otu bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Bir kaşık avrat otunu su içerisinde kaynatın. Bir bardak su içerisinde kaynattıktan sonra, 15 dakika kısık ateşte tutun. Daha sonra suyunu süzmek suretiyle günde 3 defa almak üzere birer bardak tüketmek mümkün.