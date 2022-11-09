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Makyaj yapan erkekler daha çekici bulundu

Amazon'un yaptırdığı bir araştırma sonucunda makyaj yapan erkeklerin daha çekici bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:16
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Makyaj yapan erkekler daha çekici bulundu

Makyaj yapan erkekler daha çekici bulundu
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Yeni yapılan bir araştırmaya göre erkekler, incelikli biçimde pudra ve allık sürdüklerinde daha çekici göründü. Uzmanlar, makyajın erkekleri daha sağlıklı, genç ve erkeksi gösterdiğini ifade etti.

Teknoloji firması Amazon'un yaptırdığı araştırmada hem erkek hem de kadınlardan oluşan 200 katılımcı yer aldı. Katılımcılara çeşitli erkek yüzlerinin yer aldığı 40 fotoğraf gösterildi ve bunları ne kadar çekici bulduklarına göre 1'den 7'ye kadar puanlamaları istendi. Katılımcılara bu 40 görüntüde aslında sadece 20 erkeğin yer aldığı bildirilmedi.

Fotoğrafların yarısında bu kişiler tamamen makyajsızdı. Diğer yarısında yüzlere profesyonel bir makyaj sanatçısı tarafından incelikli bir makyaj yapılmıştı.

Araştırmayı yöneten, Franklin & Marshall College'dan araştırmacı ve psikolog Carlota Batres, "Erkek yüzleri, ince makyajla sunulduğunda daha yüksek puanlar aldı" dedi.

Fotoğrafları kullanılan 20 erkekten 16'sında makyaj, puanların artmasını sağlamıştı. Makyajlı 4 erkekte ise puanların düştüğü görüldü. Araştırmacılar bu 4 erkeği farklı kılan özelliklerin ne olduğunu henüz çözemedi. 

Makyöz, cilt homojenliğini artırmaya, yüz kontrastını azaltmaya ve makyaj yapıldığını çok açık etmeden kemik yapısını vurgulamaya özen gösterdi. Bu dokunuşlar, yüzleri daha genç, daha sağlıklı ve daha erkeksi gösterdi.

Plos One'da yayımlanan makalede, "Önceki araştırmalar kontrastı azaltmanın yüzleri daha erkeksi gösterdiğini ortaya koymuştu" denildi.

"Erkeklerde kemik yapısı, çekicilik algısını etkiler. Cilt homojenliğinin, yüz kontrastının ve kemik yapısının nasıl algılandığını makyajla etkileyebilirsiniz" diyen araştırmacılar, "Bu yüzden makyajlı erkek yüzlerinin makyajsız erkek yüzlerinden olanlardan daha çekici olarak bulunacağını tahmin ediyorduk." dedi.

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