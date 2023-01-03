Melis Sezen'in yeni dizisi belli oldu. Partneri de ortaya çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülcemal adlı dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Sadakatsiz dizisinin ardından Disney Plus’ın Halit Ergenç ve Songül Öden’li 'Numen’de başrol oynayan Melis Sezen, Gülcemal dizisi ile el sıkıştı.

Melis Sezen böylece Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ardından Gülcemal ile ekrana dönmeye hazırlanan Murat Ünalmış ile partner oldu.

Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Başarılı yönetmen Ali Balcı, Murat Ünalmış ile Melis Sezen’i buluşturacak olan dizinin yönetmen koltuğuna oturacak.

FOX’ta ekrana gelecek olan dizi izlenme rekorları kıran birçok projeye imza atan MF Yapım’ın patronu Asena Bülbüloğlu imzası taşıyacak.