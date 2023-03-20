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  • Oyuncu Melis Sezen İspanyol hayranlarının gönlünü fethetti

Oyuncu Melis Sezen İspanyol hayranlarının gönlünü fethetti

Rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle ününü, ülke sınırlarının ötesine taşıyan Melis Sezen, gittiği Malaga Film Festivali'nde İspanyol hayranlarından büyük ilgi gördü.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:21
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Oyuncu Melis Sezen İspanyol hayranlarından büyük ilgi gördü.

Oyuncu Melis Sezen İspanyol hayranlarının gönlünü fethetti
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Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 10 Mart'ta başlayan Malaga Film Festivali'ne davet edildi. Festivale katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sezen, şıklığı ile de göz doldurdu.

GÖRDÜĞÜ İLGİ KARŞISINDA MUTLU OLDU

İspanya'da oldukça popüler olan Sadakatsiz'in Derin'i kırmızı halıda yürüdüğü sırada İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Gördüğü ilgi karşısında oldukça mutlu olan Melis Sezen, o anları paylaşarak hayranlarına teşekkür etti. Güzel oyuncu fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

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