Güzelliğinizi etkileyen yiyecekler hangileri

KİVİ GENÇLİK İKSİRİ

Ajda Pekkan gibi sonsuz gençliğin sırrını bulan kadınlardan biri olmak istiyorsanız C vitamininden vazgeçmeyin. Ve elbette C vitamini deposu olan kividen… Böylece cildinizdeki kolajen üretimini tetikleyecek, uzun yıllar sağlıklı ve kırışıksız görünen bir tene sahip olabileceksiniz.

YUMURTA İLE TIRNAKLARI BESLEYİN

80’li yıllarda olduğu gibi uzun ve sivri tırnakların modası geri geliyor! Kendinizi bu trende hazırlamak ve tırnaklarınızı bir an önce güçlendirmek için kahvaltı sofralarında, haftada en az üç-dört yumurtaya mutlaka yer verin. Böylece bol miktarda biotin alabilecek ve hem güzelliğiniz hem de sağlığınız için çok iyi bir şey yapmış olacaksınız.

TERE OTU İLE ŞİŞKİNLİKTEN KURTULUN

Eğer, sabahları balon gibi şişen bir yüze sahipseniz bundan sonra yanınızda tere otu taşıyabilirsiniz. Çok güçlü bir antioksidan olan ve bol miktarda demir içeren tere, yüzdeki şişkinliği alıyor, gözeneklerin küçülmesini sağlıyor ve cilde sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor. Tabii, düzenli olarak her gün tüketildiğinde.

ELMA İLE DAHA BEYAZ DİŞLER

Son zamanların en popüler işlemlerinden birisi; kuşkusuz diş beyazlatma. Oysa bazı beslenme uzmanları her gün düzenli olarak bir adet elma tüketen kişilerin, kısa bir süre sonra bu işlemi yaptırmış kadar beyaz ve lekesiz dişlere sahip olabileceğini iddia ediyor. Yaptıkları açıklamaysa şöyle; özellikle ısırarak yendiğinde dişin dış yüzeyine sürünen elma; kahve, çay ve kırmızı şarap lekelerini alıp götürüyor.

TAZE FASULYE İLE SAÇLARINIZI PARLATIN

Taze fasulyede silikon (tabii ki bildiğiniz silikonlardan değil) bulunduğunu biliyor muydunuz? Ve bol silikon tüketmek, etkisini en iyi saçlar üzerinde gösteriyor. Sadece dokuz ay içinde bukleleriniz dolgunlaşıp sağlıklı bir hal alabiliyor. Fasulyeyi sofradan eksik etmemek için geçerli bir neden.

KABAK ÇEKİRDEĞİ İLE SİVİLCELERİ YOK EDİN

Her biri minicik birer çinko deposu olan kabak çekirdekleri, cildinizdeki sivilce ve siyah noktaların da en büyük düşmanları. Yapılan araştırmalara göre; akne problemi yaşayan pek çok kişide aynı zamanda çinko eksikliği bulunuyor. Tüketmeniz gereken doğru miktarsa; günde yaklaşık iki çorba kaşığı.

ISPANAK İLE GÖZLERİNİZ PARLASIN

Lutein isimli madde gözlerin daha büyük, daha parlak ve aklarının daha beyaz görünmesine yardımcı oluyor. Ve bu sihirli madde ıspanakta bulunuyor. Eğer gözlerinizin güzelliği sizin için önemliyse, ne yapın edin günde en az iki bardak dolusu ıspanak tüketmeye bakın. Eğer bu miktar sizin için çok fazlaysa, meyve suyunuzun içine biraz da sıkılmış ıspanak katmayı deneyebilirsiniz.

KETEN TOHUMU İLE KURU CİLDE ÇÖZÜM

Kuruyan cildin en iyi ilacı omega-3 yağlarıdır. Bunları almanın en kolay yoluysa tükettiğiniz besinler arasına keten tohumu yağını eklemek. Cildi besleyen ve nemlendiren bu yağı, her gün (yaklaşık bir çorba kaşığı olacak şekilde) salatanıza ya da yemeklerinize ekleyebilirsiniz.