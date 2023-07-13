Hayat iksiri meyve ortaya çıktı. Kalp krizi ve kanseri önlüyor

İnsanların ölümcül hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kalp krizi ve kanseri önleyen ackee meyvesinin faydaları dikkat çekti. Ackee meyvesiyle ilgili detaylar…

AKE MEYVESİ NEDİR?

Ake meyvesi ya da ackeee; Jamaika’nın ulusal meyvesidir ve ülkenin ulusal yemeği olan tuzlu balıkta da başroldedir.

Ake tıpkı domates gibi bir meyve olması rağmen bir sebze olarak anılır ve öyle de muamele görür.

Latince ismi: Blighia sapida

Meyve Batı Afrika’ya özgü, yaprak dökmeyen tropikal ağaçlarda yetişir.

Armut biçimli, sarımsı kırmızı bir dış yüzeye ve lezzet – doku bakımından zengin kremsi, beyaz bir ete sahiptir.

Meyve vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından yüksektir ve iyi bir protein, lif ve sağlıklı yağ kaynağıdır.

AKE MEYVESİNİN FAYDALARI

-Kalp damarlarını genişleterek kalp krizini önlüyor.

-Kan şekerini dengeliyor.

-Sindirim sorunlarının önüne geçiyor.

-Kansere karşı koruyor.

AKE MEYVESİ NASIL YENİR?

Ackee, yenmeden önce biraz hazırlık çalışması gerektirir, ancak yorucu değildir.

Etin her bölümündeki kırmızı astarla birlikte siyah tohumları etten çıkarılmalıdır. Bu parçaları atılır; etli kısım suyla durulanır ve pişirmeden önce iyice süzülür.