''Dilan Polat'ı sektöre ben soktum''diyen fenomenin mal varlıklarına el kondu. Bir güzellik merkezine daha soruşturma açıldı

Dilan Polat'la başlayan ve sonrasında başka fenomenlere sıçrayan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Dilan Polat'ın ardından gözlerin çevrildiği ve çok sayıda güzellik salonu olan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
''Dilan Polat'ı sektöre ben soktum''diyen fenomenin mal varlıklarına el kondu. Bir güzellik merkezine daha soruşturma açıldı

Sosyal medya fenomenlerine yakın takip devam ediyor. Dilan-Engin Polat, Tayyar-Özlem Öz, Eylül Öztürk derken bir soruşturma haberi daha geldi.

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MAL VARLIKLARINA DA EL KONULDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi bulunan ve güzellik salonları olan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlattı. Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in mal varlıklarına da tedbir amaçlı el konuldu.

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"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM"

Geçtiğimiz günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım" demişti.

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