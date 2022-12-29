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City Norveçli yıldızı ile kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Leeds United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta iki gol atan Erling Haaland ise bu sezon Premier Lig'de 14 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:44
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Haaland rekora doymuyor: 14 maçta 20 gol

City Norveçli yıldızı ile kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Leed United'a konuk oldu. Rodri ve Haaland'ın iki golüyle maçı kazanan Guardiola'nın ekibi, zirveden kopmadı ve Arsenal ile puan farkını 5'e indirmiş oldu. Maçta yıldızlaşan Erling Haaland ise bu sezon da göz kamaştırmaya devam ediyor. Premier Lig'de bu sezon çıktığı 14 maçta 20 gol atan Norveçli, Guardiola'nın en büyük silahı olmaya devam ediyor.

20 GOL BARAJINA ERKEN ULAŞTI

Bu sezonun başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Norveçli genç yıldız Erling Haaland, Premier Lig'de 20 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. 20 golü sadece 14 maçta atan Haaland, bu baraja en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Bu alanda daha önceki rekor, 21 maçta 20 gol atan Kevin Phillips'e aitti. 20 gol barajına Andy Cole, Ruud van Nistelrooy ve Diego Costa gibi yıldızlar 26 maçta ulaşabilmişlerdi. 22 yaşındaki Haaland, Bundesliga ve Premier Lig'de oynadığı 81 maçta 100 gole direkt katkıda bulundu 

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