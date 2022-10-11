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Herkesin konuştuğu ünlü futbolcu Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı

İngiliz kulübü, Norveçli yıldızını takımda tutma adına yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Manchester City kariyerine rekorlarla giriş yapan Erling Haaland, futbol gündeminden düşmüyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:32
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İspanyol basını Haaland'ın sözleşmesinde 'Madrid' maddesi olduğunu açıklarken serbest kalma bedelini yazdı

Herkesin konuştuğu ünlü futbolcu Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı
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Erling Haaland, yaz aylarında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldığından beri Premier Lig'de fırtınalar estirdi.

Norveçli yıldız 12 maçta 20 gol attı ve şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanyol basınından gelen son haberler, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 'Madrid' maddesi olduğunu öne sürdü. Ancak menajer Pep Guardiola iddiayı reddeti: "Bu doğru değil - Real Madrid veya başka bir takım için serbest kalma maddesi yok. Doğru değil. Başka ne söyleyebilirim ki?"

The Athletic'e göre ise Haaland'ın anlaşmasında 2024'te aktif hale gelecek bir serbest bırakma maddesi var. Buna göre, 2024 yazında kulüpler Haaland'ı 200 milyon milyon Euro karşılığında transfer edebilecek. Ancak bu bedel Premier Lig kulüpleri için geçerli değil.

Haberde ayrıca Haaland'ın sözleşmesi ilerledikçe serbest kalma maddesi ücretinin azalacağını da belirtildi.

Etihad'da mutlu olan Erling Haaland, City'de haftada 375 bin sterlinden fazla kazanıyor.

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