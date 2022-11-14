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Erling Haaland'a 7. ligden talip çıktı: Golf oynamasından daha mantıklı

İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Dünya Kupası sırasında Erling Haaland'ı kiralamak için Manchester City'ye teklifte bulundu. Kulüp başkanı Michael Clegg yaptığı açıklamada "6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 20:00
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Erling Haaland'a 7. ligden talip çıktı

Erling Haaland'a 7. ligden talip çıktı: Golf oynamasından daha mantıklı
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Manchester City forması giyen Erling Haaland'a, ilginç bir transfer teklifi geldi.

İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Norveçli yıldızı Dünya Kupası arasında, 28 günlük kiralamak için Manchester City'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

Ashton United'ın, Haaland için böyle bir teklifi yaptıklarını açıklamasının ardından kulübün resmi internet sitesi çöktü.

Ashton United Menajeri Michael Clegg ise yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı. Manchester City maç yapmayacak ve Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz, 6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı. Erling Haaland'ın bizim için çok uygun olcağını ve takım dinamiğimizle gerçekten iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Manchester City'nin bu transfer teklifine vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu.

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