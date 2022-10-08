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Erling Haaland atmaya, Manchester City kazanmaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Southampton'ı 4-0 yendi. City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu haftayı da fileleri sarstı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 21:04
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Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland gollerini atmaya devam ediyor

Erling Haaland atmaya, Manchester City kazanmaya devam ediyor
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Ligin 9. haftasında Etihad Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Manchester City, Joao Cancelo'nun 20, Phil Foden'ın 32, Riyad Mahrez'in 49 ve Erling Haaland'ın 65. dakikada attığı gollerle galip geldi.

HAALAND GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon etkili performansıyla adından söz ettiren Haaland, Premier Lig'de 15, tüm kulvarlarda ise 20 gol kaydetti.

Norveçli genç futbolcu, geçen sezon Manchester City'nin ligdeki en skorer oyuncusu Kevin De Bruyne'nin (15) gol sayısına henüz 9. haftada ulaştı.

Puanını 23 yapan Manchester City, maç fazlasıyla Arsenal'ın önünde zirveye yerleşti. Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Southampton, 7 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Chelsea, Wolverhampton'ı 3-0, Newcastle United, Brentford'u 5-1, Bournemouth ise Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti.

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