Hacıbey Haydarlı Karabağ'daki son durumu aktardı: En büyük provokasyon Ermenistan tarafından yapılıyor

Güney Kafkasya'da Ermenilerin tırmandırdığı gerilimde ayrılıkçıların döşediği mayınların patlamasıyla Azerbaycanlı polisler ve işçiler hayatını kaybetti. Patlamaların ardından Azerbaycan Karabağ'da bir terör karşıtı operasyona girişti ve Ermeni hedeflerini keklik gibi vurmaya başladı.

Azerbaycan ordusu, sivillerin hedef alınmadığını ve yalnızca askeri mevzilerin vurulduğunu gösteren videoları dünya ile paylaştı.

Bölgede yaşanan son gelişmeleri Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Azhaber Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hacıbey Haydarlı Yeniçağ’a anlattı.

“SİLAHLARINI BIRAKMALI, TESLİM OLMALIDIR”

Azerbaycan tarafı 19 Eylül'den itibaren Karabağ’da terörle mücadele tedbirlerine başladığını hatırlatan Haydarlı, “Bu tedbirler yalnızca Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan uzaklaştırılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden sağlanması amacına hizmet etmektedir. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri silahlarını bırakmalı, teslim olmalıdır. Bu durumda terörle mücadele tedbirleri durdurulacaktır.” dedi.

“ERMENİ ASKERLERİ KARABAĞ'I TERK ETMELİDİR”

Şu a yaşanan durumda en büyük provokasyonun Ermenistan tarafından yapıldığını aktaran Haydarlı, “Ermenistan'ın silahlı kuvvetleri hala Azerbaycan topraklarında, Karabağ'da bulunuyor. Uluslararası hukuka ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes ilanına uygun olarak Karabağ'ı terk etmeleri gerekiyordu. Ermeni askerleri Karabağ'ı terk etmelidir.” dedi.

Alınan tedbirlerin hedefi sadece yasadışı askeri oluşumlar ve askeri altyapılar olduğunu ifade eden Haydarlı, “Sivil halk hiçbir koşulda Azerbaycan'ın hedefi değildir Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlakh kendinde toplantıya davet etti. Bu Azerbaycan'ın bölgeye barış ve huzur getirme niyetinde olduğunu gösteriyor.” dedi.

“ERDOĞAN BM GENEL KURULU'NDA AZERBAYCAN'A DESTEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

Haydarlı Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Kardeş Türkiye her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanındadır ve haklı davamızda bize destek vermektedir. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kötü günde de hep birliktedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Azerbaycan'a desteğini bir kez daha göstererek, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez söyledi. Sizin aracılığınızla Türkiye devletine ve halkına teşekkür ediyorum.”

ZAFER AZERBAYCAN’IN

Öte yandan bugün Karabağ'da Azerbaycan saati ile 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkes anlaşmasına ilişkin duyuru yaptı:

Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ateşkes anlaşmasının şartları ise şöyle:

1-Karabağ'daki silahlı Ermeni güçler silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor.

2-Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor

3- Yukarıda belirtilen süreçler Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

Ermeni nüfusunun temsilcileri ile Azerbaycan yetkilileri yarın Yevlah şehrinde görüşecek.

KARABAĞ'DA ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Savunma Bakanlığı, silahlı Ermeni kuvvetlerinin gönüllü olarak çekilmesi için imkan oluşturulacağını açıkladı.

23 SAAT 43 DAKİKA SÜREN OPERASYONDA NE OLDU?

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği 23 saat 43 dakika süren antiterör operasyonu sonucunda:

Ayrılıkçılar teslim oldu.

Azerbaycan ordusu 90'dan fazla muharebe mevzisinin kontrolünü ele geçirdi.

Azerbaycan'ın anayasal gereklilikleri çerçevesinde Karabağ ekonomik bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonuna başlandı.

Azerbaycan topraklarında yasa dışı silahlı kuvvetlerin silahsızlandırılması süreci başladı.

NE OLMUŞTU?

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.