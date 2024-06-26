Hacılar hediyeleri Mekke'den değil Türkiye'den alıyor

Türkiye’den kutsal topraklara giderek hac farizalarını yerine getiren hacıların yurda dönüşleri devam ederken, birçok hacının hediyelik eşyalarını sanılanın aksine Mekke ve Medine’den değil Türkiye’den temin ettiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan’da alışveriş yapmanın pahalı olması, hacıları Türkiye’deki hediyelik eşya satan iş yerlerine yöneltiyor.

Hac ziyaretleri sırasında ibadete odaklanmak isteyen hacılar, Suudi Arabistan’da alışverişe ayıracakları zamanı daha çok ibadet yaparak geçiriyor. Bu nedenle yakınlarına hediyelik eşya getirmek isteyen hacılar, yurda döndüklerinde memleketlerindeki iş yerlerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor.