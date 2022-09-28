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  • Zehra Çilingiroğlu’ndan flaş açıklama. Mehmet Dinçerler'le Rodos’ta görüntülemişti  

Zehra Çilingiroğlu’ndan flaş açıklama. Mehmet Dinçerler'le Rodos’ta görüntülemişti  

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler ile Yunanistan'ın Rodos adasında görüntülendi. İkili hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından Zehra Çilingiroğlu jet hızıyla bir açıklama yaptı. 

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:30
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Mehmet Dinçerler'le Rodos’ta görüntülemişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan flaş açıklama

Zehra Çilingiroğlu’ndan flaş açıklama. Mehmet Dinçerler'le Rodos’ta görüntülemişti  
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Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Rodos'ta tatile çıktı. Dinçerler, tatilde Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile objektiflere yansıdı. Basına yansıyan ikilinin bu fotoğrafının ardından aşk dedikoduları ortaya çıktı. 

"DAVA AÇIYORUM"

Haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten Zehra Çilingiroğlu, Habertürk'e konuştu. Arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyen Çilingiroğlu, aşk söylentilerinin doğru olmadığını ifade etti. Çilingiroğlu, gerçek dışı haberleri yargıya taşıyarak, tazminat davası açacağını da belirtti. 

"ERKEK ARKADAŞININ DA BULUNDUĞU ORTAMDA ARKADAŞ GRUBUYLA EĞLENMİŞLERDİR"

Zehra Çilingiroğlu’nun avukatı Arca Açıkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir. Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikâyetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır. Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz. Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. Kamuoyuna Saygılarımızla.

Hülya Avşar da kızı Zehra'nın Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesinin ardından sosyal medya hesabından avukatı tarafından yapılan açıklamayı paylaştı.


 

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