Hadise çömelerek poz verince alay konusu oldu

Şarkıcı Hadise, son olarak Instagram hesabından paylaştığı birbirinden ilginç fotoğraflarla gündeme geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hadise çömelerek poz verince alay konusu oldu

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

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Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu uzun soluklu olmamıştı.

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Ayrılık kararı ile günlerce manşetlerden inmeyen ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

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YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Hadise, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Yeni pozlarını peş peşe yayınlayarak kısa sürede binlerce beğeniye ulaşan Hadise dalga konusu olmaktan da kurtulamadı.

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Ünlü şarkıcıya “Üçüncü fotoğraf yerleri silerken köşede sıkışan ev hanımı pozu” ve “Ne yapmaya çalıştın Hadise'm?” gibi yorumlar geldi.

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