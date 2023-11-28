Hadise'den Kızılcık Şerbeti itirafı: Kızmasınlar ama...

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise Açıkgöz, konuk olduğu YouTube kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken,. 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında da ''Kızmasınlar ama..''diyerek bir itirafta bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hadise'den Kızılcık Şerbeti itirafı: Kızmasınlar ama...

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşandığından beri gündemden düşmedi. Özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı seçimleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, 'PurpleHej' adlı YouTube kanalına konuk oldu.

640xauto-002.webp

Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, Türk dizilerine ilişkin soruya "Çok uzun" yanıtını verdi:

''VAKİT KAYBI GİBİ HİSSEDİYORUM...''

"Kızmasınlar ama herkes gibi ben de Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Bu dizide özellikle süre beni rahatsız etmiyordu. Ama yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bir şey bana bir tık fazla gelince, inandırıcılık azalınca soğuyorum projeden.

Tekrar dönebilirim ama soğuyorum. Yapacak hiçbir şey yok. O an kesiyorum. Sonuçta bir şey izliyorsun. 'Bu kadar da değil!' dediğim yerlerde, vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri."

İlgili Haberler
Seren Serengil'e hapis şoku. Hadise'ye hakaret suçundan yargılanıyordu
Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi
Hadise ''Seni çok seviyorum'' notu ile paylaştı
Hadise İzmir'de hem coştu hem coşturdu. Dansı olay oldu
Hadise sırt dekolteli pozunu paylaştı. Dövmeleri dikkat çekti
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı
Hadise İsrail-Filistin savaşına yaptığı paylaşımla isyan etti
Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Kosovalı öğretmenden 1300 metrekarelik Arnavutluk bayrağı Yaşam
Kosovalı öğretmenden 1300 metrekarelik Arnavutluk bayrağı
Beşiktaş tek farkla yenildi Spor
Beşiktaş tek farkla yenildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı Gündem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Van'da bir aşiret düğününde 10 milyon lira toplandı Gündem
Van'da bir aşiret düğününde 10 milyon lira toplandı
Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı Gündem
Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı
Kablo sarım makinesine kapılan işçi öldü Gündem
Kablo sarım makinesine kapılan işçi öldü
Manchester United İstanbul'da Spor
Manchester United İstanbul'da