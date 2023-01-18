Konyaspor'dan Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'tan teklif aldık

Beşiktaş'ın istediği iddia edilen Amir Hadzıahmetovic'le ilgili kulübü Konyaspor'dan açıklama geldi.

Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu, şu ifadeleri kullandı:

- Amir çok genç yaştan beri Konyaspor’da olan, şehrin ve takımın kültürünü bilen bir oyuncu. Zaman zaman protesto edilmiş, zaman zaman ayakta alkışlanmış, bizim çok önemli bir futbolcumuz.

- Amir ile ilgili teklifler her zaman var. Bahsettiğiniz tekliflerde rakamlar çok doğru değil.

- Beşiktaş ’ın resmi teklifi doğru, görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olamayacağını biz kendilerine illettik.

- Amir için gelen diğer teklif Premier Lig’den değil, Championship’ten ama rakamlar bizim istediğimiz rakamlara yakın. Onlara da o teklifi kabul edemeyeceğimizi dile getirdik.

- Amir’den ayrılmak istemeyiz ama mutlaka futbolcuların da hedefleri var. O hedefler doğrultusunda onlar da gelip ‘Şuraya gitsem daha doğru olur’ gibi söylemleri elbette oluyordur.

- Amir’i üzmeyen ve Konyaspor’un menfaatlerini koruyabilecek bir rakamda ancak ‘Evet’ kararı bizden çıkabilir.