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Konyaspor'dan Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'tan teklif aldık

Konyaspor, Beşiktaş'ın istediği ileri sürülen Amir Hadzıahmetovic'le ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 23:15
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Hadziahmetovic Beşiktaş'a geliyor mu? Flaş açıklama

Konyaspor'dan Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'tan teklif aldık
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Beşiktaş'ın istediği iddia edilen Amir Hadzıahmetovic'le ilgili kulübü Konyaspor'dan açıklama geldi.

Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu, şu ifadeleri kullandı:

- Amir çok genç yaştan beri Konyaspor’da olan, şehrin ve takımın kültürünü bilen bir oyuncu. Zaman zaman protesto edilmiş, zaman zaman ayakta alkışlanmış, bizim çok önemli bir futbolcumuz. 

- Amir ile ilgili teklifler her zaman var. Bahsettiğiniz tekliflerde rakamlar çok doğru değil. 

- Beşiktaş ’ın resmi teklifi doğru, görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olamayacağını biz kendilerine illettik. 

- Amir için gelen diğer teklif Premier Lig’den değil, Championship’ten ama rakamlar bizim istediğimiz rakamlara yakın. Onlara da o teklifi kabul edemeyeceğimizi dile getirdik. 

- Amir’den ayrılmak istemeyiz ama mutlaka futbolcuların da hedefleri var. O hedefler doğrultusunda onlar da gelip ‘Şuraya gitsem daha doğru olur’ gibi söylemleri elbette oluyordur. 

- Amir’i üzmeyen ve Konyaspor’un menfaatlerini koruyabilecek bir rakamda ancak ‘Evet’ kararı bizden çıkabilir.

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