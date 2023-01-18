Şenol Güneş'in rekor günü. Helal olsun Ankaragücü

GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Ankaragücü iyi bir takım. Giderek daha da iyi oluyor. Etkili adamları var. Orta sahadan hücuma çabuk çıkıyor.

Bu maça da ideal onbiriyle çıkarak kupada ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Beni şaşırtan Beşiktaş onbiri oldu. Daha doğrusu Şenol Güneş'in tercihleri.

Konyaspor'la oynanan lig maçında ön libero olarak maça başlayan Saiss yine aynı yerdeydi. Defansta iki genç Tayyip Talha ile Emrecan vardı. Museauku yoktu, yerine Umut'u koymuştu. Cenk de kulübedeydi.

Kadroda rotasyonu anlarım da (Katılmasam da) Saiss'in neden ısrarla defansif orta saha oynatma ısrarını anlayamıyorum. Nitekim Beşiktaş defansı bu kurguda oynadığı ilk yarıda kalesinde çok tehlike gördü.

Ankaragücü'nden Zahid'in defansın arkasına attığı her top tehlikeli oldu. Zaten 12. dakikada yine böyle bir atakda Ankaragücü'nün golcüsü Ali Sowe topu ağlara yolladı.

Peki Beşiktaş ne yaptı derseniz. Anlayabildiğimi söyleyemem.

NKoudou top kaybetme rekoru kırdı! Tebrik ederim!

Orta saha oyun kuramadı, ileride oynayan oyuncularının etkinliği de sıfırdı! Muleka yoktu, kenardaki Tayfur "Kim itti beni buraya" der gibiydi.

İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatması Beşiktaş'ın şansıydı.

Şenol Güneş yine Konya'da olduğu gibi ikinci yarıda Saiss'i asıl yeri olan stopere çekti.

NKoudou ile Emrecan'ı dışarı aldı, Redmond'la Cenk Tosun'u soktu. Yani yine Konya'da olduğu gibi ilk 45 dakikayı çöpe atmış oldu.

İkinci yarıya daha derli toplu başladı Beşiktaş. Değişiklikler çehresini değiştirmişti. Zaten Ankaragücü'nde de 10 dakika geçmeden oyuna Beridze'nin girmesinin nedeni buydu sanırım.

60. dakikada enteresan bir olay yaşandı. Muleka Atakan'la girdiği mücadelede topu kaybetti. Ardından Atakan Muleka'nın koluyla yaptığı müdahele sonrası yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka direkt kırmızı kartını çıkardı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi. Kırmızı kartı iptal edip sarı kart gösterdi. Burada anlayamadığım şu: Pozisyonu iyi göremediyse neden direkt kırmızı kart çıkardı? Enteresandı.

Beşiktaş daha etkili gibi görünse de bu yarıda pozisyona giremiyordu. 65'te bu kez Salih'in yerine Masuaku girdi. Bu kez solda iki sol bek olmuştu! Yine anlayamadığım bir olay. Bu Dele Alli bu kadar mı kötü? Beşiktaş'ın 10 numara pozisyonundaki bir oyuncuya o kadar ihtiyacı var ki? Eğer hazır değilse hala neden bir türlü hazır olamıyor? Şu maçta sonradan da olsa giremez mi?

Ankaragücü ilk yarıdaki oyununu aynı şekilde sürdürüyordu. Bu kez oyunu biraz daha fazla yarı sahasında kabul etmiş gibi görünse de yine ısrarla defansın arkasına atılan toplarla tehlike yaratmaya çalışıyordu.

Ama yapılan değişikliklerle fabrika ayarlarına biraz da olsa dönen Beşiktaş artık rakip kalede daha çok görünüyordu. Redmond, Muleka, Cenk ceza alanında pozisyon bulabiliyordu. 4-4-2'ye dönen Beşiktaş'ın bu ataklarında orta saha organizasyonunun ilk yarıya göre daha iyi olmasının etkisi vardı elbette ki. Bu atakların birinde de 77. dakikada beraberlik golü geldi. Duran top organizasyonunda ceza alanında topa son vuran Cenk Tosun oldu. Bu maçta da golünü attı yani. Peki bu Cenk Tosun ilk yarıda neden yedekteydi?

Maça dönelim yine. 81. dakikada Muleka öyle bir gol kaçırdı ki, inanılır gibi değil. Redmond'un pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama topu ayağından açınca vuruşunu da iyi yapamadı. Kaleci Gökhan'dan döndü top. Redmond'un kornerden ortasında da Tayyip Talha'nın kafa vuruşu direkten döndü. Bir de yine Redmond'un ortasında Muleka'nın 6 pasta topa dokunamaması vardı.

90'da Şenol hoca bir değişiklik daha yaptı. Umut'u alıp Kerem Atakan'ı aldı oyuna. Dele Alli o kadar kötüymüş yani, yine giremedi.

1-1 bitti normal süre. Bir yarım saat daha eklendi maçın üstüne. Şenol hocanın dinlendirmek istediği Cenk Tosun, Redmond gibi oyuncular yine dinlenemedi işte! Oysa maça normal kadrosuyla çıksaydı Beşiktaş, Saiss'in ön libero oynatma inadı olmasaydı acaba maç uzar mıydı? Kenarda son dakikalarda ve uzatmalarda bir an bile oturmayan Şenol hoca bu kadar yorulacak mıydı?

Ankaragücü'nün iyi mücadele ettiğini de unutmayalım. 1-0'dan sonra ilk yarıda farkı artırabilirlerdi. Olmadı. İkinci yarıda üstünlüğü kaptırdılar rakibe ama uzatmalara taşımayı başardılar maçı. En baştan da dediğim gibi. Ankaragücü iyi yolda ve giderek de daha iyi oynuyor.

Uzatma dakikaları ikinci yarı gibi başladı. Yine Beşiktaş baskılıydı, Ankaragücü kontrataktan pozisyon bulma peşindeydi.

103. dakikada Cenk sakatlandı. Ve yerine kim girdi biliyor musunuz; yine Atiba. Gole ihtiyacı olan Beşiktaş'ta santrfor çıktı, yerine o girdi. Sistem bir kere daha değişti. Sahaya yanlış kadroyla yanlış dizilişle çıkan Şenol Güneş, bunun sonucunda sanırım sistem değiştirme rekorunu kırdı bu maçta.

İkinci uzatma dakikalarında iki takımın futbolcularında da yorgunluk göze çarpıyordu artık. Bu da hata yapma riskini artırıyordu doğal olarak. Bir hata sonucu değiştirebilirdi.

120. dakikada sahada basmadık yer bırakmayan Gedson Fernandes sonda kendini yere bıraktı. Yerini de Necip'e. Böylece Necip - Atiba ikilisi kısa süreli olsa da sahada buluşmuş oldu. Ama top ayağına değmeden maç bitti. Ve kaldı iş penaltılara.

Penaltılara geçmeden önce... İlk yarıda Ankaragücü, ikinci yarıda Beşiktaş etkiliydi. Uzatma dakikaları da heyecan içinde geçti. Ankaragücü kazanabilirdi. İkinci yarıdaki oyunuyla Beşiktaş da öyle. Penaltılara kalması işi dramatikleştirdi.

Geçelim penaltılara.

Saiss attı Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Tolga attı Ankaragücü 1-1 yaptı.

Atiba vurdu, kaleci Gökhan kurtardı. Ancak kaleci Gökhan topa vurulmadan kale çizgisini terk ettiği için penaltı tekrar edildi. Atiba yine aynı köşeye vurdu, Gökhan yine kurtardı.

Ali Sowe attı Ankaragücü 2-1 öne geçti.

Kerem Atakan Kesgin attı 2-2 yaptı.

Marlon attı Ankaragücü 3-2 öne geçti.

Redmond attı 3-3 oldu.

Pedrinho attı Ankaragücü 4-3 öne geçti.

Masuaku vurdu kaleci Gökhan kurtardı.

Ve Ankaragücü çeyrek finale çıkarken, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.

Ankaragücü'nü kutlarım. Beşiktaş'ınsa kendi yanlışlarının kurbanı olduğunu hatırlatırım. Konya'da dersini alamamış demek ki Şenol hoca.