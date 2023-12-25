Hafızayı güçlendiren içecek

Kaynak: Haber Merkezi
Hafızayı güçlendiren içecek
Hemen her gün tükettiğimiz bir içeceğin hafızayı koruduğu bilimsel olarak kanıtlandı. İşte o içecek...

Singapur Ulusal Üniversitesi Yong Loo Lin Tıp Fakültesinin, Journal of Nutrition Health & Aging’de bir araştırması yayımlandı. Buna göre, 957 Çinli üzerinde hafıza koruma programı tespit edildi. Araştırmaya göre, her gün tüketilen çayın hafızayı koruduğu ortaya çıktı. Gönüllü denekler, 2003-2005 yıllarında tükettikleri çay oranları söyledi. Bilim insanları daha sonra deneklerin bilinçsel algı düzeylerini 2010 yılına kadar ölçtü. Ölçümler 2 yılda bir yapıldı. Bunu yaparken bilim insanları gönüllü deneklerin yaşam şekli, sağlık durumu, fiziksel ve sosyal aktivitelerini de baz aldı.

Araştırmanın sonucu şöyle açıklandı:

“Hafıza kaybını önlemek için kullanılan ilaçların tedavilerinde tatmin edici sonuçlar alınamamıştır. Elde ettiğimiz verilerin, basit ve pahalı olmayan bir yöntemle kişinin, yaşlılık döneminde ortaya çıkacak sorunlarının önüne geçeceği anlaşılmıştır. Çay tüketen kişilerin yüzde 50’sinin hafızalarının güçlendiği anlaşılmıştır.”

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